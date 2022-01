Taranto: Turco (M5s), contro inquinamento subito Viias, da sola decarbonizzazione non basta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratterebbe di un cambio di paradigma - spiega ancora Turco -, ossia di valutare ex ante gli effetti derivanti dalla produzione siderurgica e di anticipare così le decisioni conseguenti per prevenire tali effetti devastanti. In altri termini, si tratterebbe di valutare preventivamente l’impatto che gli inquinanti delle attività produttive hanno sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Certamente, il cambio di paradigma proposto assicurerebbe maggiore trasparenza e tutele a favore dei cittadini e dell’ambiente. E' opportuno quindi, prima di parlare di possibili processi di decarbonizzazione - conclude -, modificare l’attuale normativa e introdurre strumenti preventivi di valutazione dell’impatto industriale, in modo da evitare di dover contare ancora i morti causati dall’inquinamento". (Com)