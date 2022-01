Usa: ambasciatrice Zappia, circa 60 milioni di americani hanno una disabilità fisica o mentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si stima che circa 60 milioni di americani abbiano una disabilità fisica o mentale. Lo ha evidenziato l'ambasciatrice Mariangela Zappia nel suo intervento allo speciale della trasmissione di Paola Severini "O anche no" in onda su Rai 2 ieri sera, 21 gennaio. "Una percentuale più alta rispetto all'Italia" ha rilevato, anche per metodologie di calcolo che comprendono patologie che provocano disabilità come ad esempio il diabete, legato all'obesità. L'ambasciatrice ha richiamato la nomina, nell'amministrazione Biden, di una consigliera speciale per i diritti internazionali dei disabili e di un direttore per le politiche per i disabili alla Casa Bianca, oltre alla presenza di un gruppo bipartisan alla Camera dei Rappresentanti mirato a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle difficolta' dei disabili, categoria cui appartengono molti veterani di guerra negli Usa. (segue) (Com)