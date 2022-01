Usa: ambasciatrice Zappia, circa 60 milioni di americani hanno una disabilità fisica o mentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partendo dalla storia di F.D. Roosevelt, che fece abbattere le barriere architettoniche alla Casa Bianca e creò per i disabili il centro di Warm Springs, rovesciando l'equazione disabilità-malattia, l'ambasciatrice ha ricordato le tappe principali del percorso compiuto nel Paese sulle disabilità. Ha ricordato il movimento "Independent living", intrecciato con il movimento per i diritti civili e "che ha vinto importanti battaglie, ispirando in tutto il mondo l'idea di raggiungere condizioni di parità per i disabili". "L'Americans with Disabilities Act (Ada) del 1990, legge quadro per la protezione dei diritti di persone con disabilità, è stata la pietra miliare ed è tuttora quella da cui si sono sviluppate leggi che hanno sancito il principio delle pari opportunità dei disabili nel lavoro, nei servizi forniti da amministrazioni pubbliche, nei servizi al pubblico gestiti da privati, nelle telecomunicazioni" ha ricordato Zappia, citando inoltre la riforma sanitaria "Obamacare" del 2010 come ulteriore svolta anche per i diversamente abili, con i divieti alle compagnie di assicurazione di respingere richieste di copertura per "condizioni pre-esistenti" o di chiedere premi spropositati, abolendo pratiche discriminatorie prima molto diffuse. (Com)