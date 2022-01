Egitto: responsabile Canale di Suez, esporteremo idrogeno verde dalla zona economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto prevede di esportare idrogeno verde dalla zona economica del Canale di Suez verso i Paesi vicini e quelli europei attraverso la rete del gas naturale. Lo ha dichiarato il responsabile della zona economica del Canale di Suez, Yahya Zakaria, durante un incontro con l’ambasciatore del Regno Unito in Egitto, Gareth Bailey, e l'alto rappresentante del governo britannico per la Cop26, Nigel Topping. In occasione della sua visita presso la zona economica del Canale di Suez, l’ambasciatore è stato informato sulle diverse opportunità di investimento. La delegazione ha inoltre visitato il porto di Sokhna per supervisionare l’andamento dei lavori.(Cae)