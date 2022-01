Decreto Sostegni: Fassina (Leu), soccorso utile, dopo Quirinale nuovo scostamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto "Sostegni Ter", approvato ieri dal Consiglio dei ministri, "è un soccorso utile per sostenere le attività più colpite dalla persistenza della pandemia e per attenuare l'impennata delle bollette. Ma è evidente che non è sufficiente. È urgente un pacchetto di misure incisive, oltre il primo trimestre dell'anno. Misure che si possono fare soltanto attraverso le risorse recuperate da un'ulteriore scostamento di Bilancio, da definire nell'ordine di una decina di miliardi. Lo scostamento si sarebbe dovuto approvare prima della sessione per il Quirinale. È stato un errore rinviare. Il governo deve recuperare subito dopo". Lo afferma in una nota il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina. "Sull'energia per il futuro sono necessari interventi strutturali, ma nel breve periodo dobbiamo evitare oneri insostenibili per milioni di famiglie e il rallentamento o la chiusura di segmenti importanti della nostra manifattura. Ma soprattutto dobbiamo porre attenzione al dato del Pil: la crescita media nasconde un'enorme varianza. Un'area sociale sempre più ampia di lavoro autonomo e di lavoro dipendente precario è in enorme sofferenza. La lotta alle disuguaglianze e contro il lavoro povero sono temi da affrontare immediatamente", conclude Fassina.(Com)