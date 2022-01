Lavoro: Di Meglio (Gilda) su studente, non si si può morire per maturare crediti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo studente morto tragicamente a Udine in un'azienda non è solo una vittima di un incidente sul lavoro. La pratica dell'alternanza scuola lavoro va rivista. Non possiamo pensare di esporre i nostri studenti allo sfruttamento, o peggio a incidenti. Lo studente friulano è morto lavorando gratis per maturare crediti formativi. La Scuola è altro". A scriverlo in un post su Facebook è Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti. (Rin)