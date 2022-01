Taranto: Gasparri (FI), solidarietà ad agenti, ora pena esemplare per criminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Nell’esprimere tutta la mia solidarietà agli agenti di Polizia rimasti feriti in una sparatoria a Taranto, mi auguro che il malvivente, peraltro già noto alle Forze dell’ordine, venga immediatamente condannato ad una pena esemplare. Solo per un caso oggi non piangiamo altri due agenti vittime di una situazione di delinquenza intollerabile". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Bisogna varare leggi più severe che tutelino donne e uomini in divisa che come a Taranto rischiano la vita per la nostra sicurezza e che puniscano più severamente questi criminali che in età sempre più giovane iniziano un percorso fatto di violenza e intolleranza", aggiunge. (Com)