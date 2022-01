Tunisia-Francia: telefonata Saied-Macron, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo tunisino Kais Saied per discutere delle relazioni bilaterali e della cooperazione tra Francia e Tunisia in diversi ambiti. Lo rende noto un comunicato della presidenza tunisina, secondo la quale Saied avrebbe illustrato alla controparte francese le diverse fasi che la Tunisia deve seguire per uscire dalla crisi. “Quello che si vocifera su alcuni media non ha nulla a che vedere con la realtà”, ha proseguito Saied, evidenziando la presenza di alcuni partiti “contrari alla democrazia e alla libertà che diffondono bugie e falsità”. “È paradossale come coloro che si descrivono come vittime della tirannia sono in realtà coloro che alla tirannia vogliono tornare, complottando contro la propria patria“, ha affermato il presidente tunisino. Secondo il comunicato diffuso da Tunisi, Macron avrebbe ribadito il sostegno della Francia alla Tunisia, soprattutto in campo economico, mostrando comprensione per le difficoltà che il Paese sta attraversando. “Le riforme di cui abbiamo annunciato fasi e date vogliono preservare le libertà e ottenere giustizia”, ha proseguito Saied, secondo il quale la sovranità “è del popolo, fonte di tutti i poteri”.(Tut)