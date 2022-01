Fisco: Cavandoli (Lega), 93 emendamenti a riforma per tasse più leggere e semplici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mantenimento e ampliamento della mini Flat tax, rateizzazione degli acconti e riduzione della ritenuta d'acconto sul lavoro autonomo, stralcio della riforma del catasto, costituzionalizzazione dello Statuto del contribuente, parere vincolante delle Commissioni parlamentari sui decreti attuativi, sono l'oggetto di alcuni dei 93 emendamenti alla riforma fiscale presentati dalla Lega per semplificare il fisco e ridurre le tasse a professionisti e imprese. Tra gli obiettivi principali anche l'ampliamento della 'no tax area', rimodulazione a tre scaglioni per l'Irpef, abolizione definitiva dell'Irap per tutti, di split payment, reverse charge, acconto Iva di dicembre e modello 770, nessun aumento per l'Iva e abolizione dell'Imu su case occupate e inagibili. Abbiamo presentato anche emendamenti che mettono uno stop alle sanzioni per chi non riesce a pagare le tasse dopo averle regolarmente dichiarate e per rendere più equilibrato il rapporto fisco-contribuenti. In attesa della Riforma, la Lega al governo si è battuta e ha ottenuto che con la legge di Bilancio fossero stanziati 8 miliardi per il taglio delle tasse con riduzione dell'Irpef per tutti i contribuenti e l'abolizione dell'Irap per 835 mila attività, ditte individuali, autonomi e imprese familiari. Meno tasse e un sistema fiscale più semplice sono lo strumento migliore per dare respiro a famiglie e imprese e contrastare l'evasione fiscale". Lo afferma in una nota Laura Cavandoli, deputata della Lega in commissione Finanze. (Com)