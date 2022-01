Giustizia: Fontana, no ad atteggiamenti di spettacolarizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, presente oggi all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano, ha sottolineato che "sicuramente ci sono alcuni principi fondamentali che sono stati ben espressi dalla procuratrice generale dai quali non si può far finta di prescindere". Lo ha detto a margine dell'evento, spiegando che "sembra che su certi argomenti si faccia finta di glissare e non è cosa corretta". Fontana ha poi proseguito spiegando che "per riacquistare credibilità" la magistratura dovrebbe "abbandonare certi atteggiamenti di spettacolarizzazione e di violazione di normative che si finge che non esistano". (Rem)