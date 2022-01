Roma: Pedica (+Eu), grave aggressione a Rebibbia, città non è far west

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È inaccettabile quanto avvenuto nella stazione della metro Rebibbia dove un gruppo di ragazzi ubriachi ha aggredito prima un ragazzo in attesa del convoglio e poi una guardia giurata intervenuta in sua difesa, che per farli desistere ha sparato in alto due colpi di pistola". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "È un episodio gravissimo e ci dimostra ancora una volta che dal centro alla periferia c'è un problema sicurezza che non è mai stato risolto - aggiunge Pedica -. Mi auguro che la giunta Gualtieri riesca a lavorare seriamente a questo tema perché Roma non deve diventare un far west. Scene come questa speriamo che non avvengano mai più e che i responsabili dell'aggressione vengano puniti". (Com)