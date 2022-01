Roma: controlli anti Covid e movida, sanzioni per assembramenti e chiuso un locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte, i carabinieri della compagnia Roma Parioli hanno eseguito un servizio di controllo nel quartiere Parioli volto a contenere e sciogliere assembramenti e a verificare il rispetto delle norme per fronteggiare e contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sotto la lente d’ingrandimento dei militari è finita anche l’area di piazza Euclide, teatro, negli ultimi tempi, di episodi di “mala movida”. I carabinieri hanno disposto la chiusura per 3 giorni di un locale perché nelle pertinenze dell’ingresso è stato notato un assembramento di persone, molte delle quali sprovviste mascherine. Sanzionati 4 giovani sorpresi a consumare bevande alcooliche in violazione alle disposizioni dell’ordinanza ”anti-alcool”. Sciolto un assembramento di circa 250 persone, 78 delle quali identificate e sanzionate per 280 euro ognuna. Sanzionate 12 persone per mancato utilizzo della mascherina. I carabinieri hanno eseguito anche posti di controllo nel corso dei quali hanno controllato 16 autovetture, denunciando una 22enne trovata alla guida con tasso alcolemico oltre il consentito. (Rer)