Cultura: Baricco, ho la leucemia, trapianto a giorni

- "Ehm, c'è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granché', vi avverto. Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato una leucemia mielomonocitica cronica. Ci sono rimasto male, ma nemmeno poi tanto, dai. Quando hai una malattia del genere la cosa migliore che puoi fare è sottoporti a un trapianto di cellule staminali del sangue, cosa che farò tra un paio di giorni (be' non è così semplice, ci stiamo lavorando da mesi, è un lavoro di pazienza). A donarmi le cellule staminali sarà mia sorella Enrica, donna che ai miei occhi era già piuttosto speciale, prima di questa avventura. Figuriamoci adesso". Lo scrive su Twitter lo scrittore Alessandro Baricco che annuncia così la sua malattia. (segue) (Rin)