Spagna: ministra Difesa Robles incontra vertici Indra per discutere nuove capacità tecnologiche

- La ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, ha ricevuto i rappresentanti di Indra, società tecnologica pubblica, per analizzare i modi per aumentare la capacità tecnologica dell'industria spagnola di difesa e sicurezza. In un comunicato, il ministero ha spiegato che una delle sue priorità strategiche è quella di sostenere le aziende nel settore "consapevole della sua importanza nell'industria nazionale", a causa delle sue caratteristiche trainanti, tecnologiche e innovative, "così come la sua capacità di generare occupazione, la maggior parte dei quali è altamente qualificata". La ministra ha espresso ai vertici aziendali la sua soddisfazione per "l'alta partecipazione" di Indra ad alcuni dei grandi progetti futuri del ministero della Difesa. Tra questi lavori, spicca la fregata F110, il nuovo sottomarino S-80, il Future Combat Air System (Fcas), il nuovo blindato Dragon e la modernizzazione degli elicotteri Chinook. (Spm)