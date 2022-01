Turismo: Pica (Fiepet-Confesercenti), Tripadvisor conferma successo gelato Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il riconoscimento di 'TripAdvisor' per il cibo di Roma, con la Capitale prima meta al mondo che supera importanti metropoli come Londra e Parigi, e l'invito a gustare il gelato della nostra città conferma il successo di un grande alimento della tradizione italiana". E' quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente di Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, vicepresidente nazionale, e segretario generale dall'Associazione italiana gelatieri (Aig). "Un lavoro, negli anni, portato avanti dall'Associazione italiana gelatieri (Aig) con la sua Accademia del gelato e i sui Ambasciatori attraverso anche l'attività di formazione e le numerose iniziative volte alla tutela e alla promozione del gelato, tra cui 'Gelato world heritage' con l'ultima edizione ad 'Excellence' in collaborazione e patrocinata dall'Enit", spiega Pica. Secondo le stime della Fiepet-Confesercenti, elaborate insieme al presidente dell'Associazione italiana gelatieri (Aig) Pennestrì, nel 2021 il gelato nella Capitale "ha fatto registrare un incremento del 12 per cento. Per la Capitale, il gelato artigianale rappresenta anche un traino del comparto turistico e del suo indotto, e meriterebbe da parte di tutti maggiore valorizzazione. Potrebbe essere quindi un ottimo volano – insieme ad altri prodotti enograstronomici – per una ripartenza dell'economia locale capitolina sia in termini di produttività che occupazionali", conclude la nota.(Com)