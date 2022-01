Covid: Iss, 31,3 tasso occupazione intensive di non vaccinati, 0,8 quelli con booster

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di ricoveri in terapia intensiva per gli over 12 è di 31,3 casi ogni 100 mila per i non vaccinati, circa trentanove volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster che registrano un tasso di 0,8 ogni 100 mila. Il tasso di ospedalizzazione standardizzato è di 248,5 ricoveri per 100.000 abitanti per i non vaccinati contro 20,8 ricoveri per 100.000 dei vaccinati con dose booster (circa 12 volte più alto) mentre il tasso di mortalita' e' di 52,9 decessi per 100.000 nei non vaccinati over 12 contro un tasso di 1,6 per i vaccinati con booster, circa 33 volte più alto. Sono alcuni dei del Rapporto esteso dell'Istituto superiore di sanità (Iss) pubblicato oggi. (Rin)