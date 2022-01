Covid: Iss, oltre 108 mila reinfezioni in quasi 5 mesi, probabilità più alta in non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 24 agosto 2021 al 9 gennaio 2022 sono stati segnalati 108.886 casi di reinfezioni, pari a 2,7 per cento del totale dei casi notificati. Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni (3,2 per cento) sul totale dei casi segnalati risulta stabile rispetto alla settimana precedente (3,4 per cento). La probabilità di reinfettarsi con il virus Sars-CoV-2 è più elevata nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con almeno una dose e negli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione. Lo rivela il Report esteso dell'Istituto superiore di sanità (Iss) pubblicato oggi. (Rin)