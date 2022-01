Vaccino: Iss, dopo 4 mesi efficace al 34,7 per cento, risale a 66,7 con richiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i 90 e 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, si osserva una diminuzione dell'efficacia nel prevenire le diagnosi in corrispondenza di tutte le fasce di età. Si osserva infatti un'efficacia in tutta la popolazione con ciclo completo da 91 a 120 giorni pari al 53,2 per cento, che scende al 34,7 per cento oltre i 120 giorni. L'efficacia, però, risale nei soggetti vaccinati con la dose aggiuntiva/booster (66,7 per cento) a livelli simili rispetto a quelli osservati nei soggetti che hanno completato il ciclo entro 90 giorni (66,1 per cento). E' quanto emerge dal Report esteso dell'Istituto superiore di sanità (Iss) pubblicato oggi.(Rin)