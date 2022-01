Covid: Sistema trasporti, Ncc ignorati da governo, settore in ginocchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attendiamo che la bozza del decreto ristori ter sia confermata sulla Gazzetta ufficiale, ma se così sarà, il Governo avrà di nuovo ignorato la crisi in cui versano gli Ncc. Eppure basta vedere un tg per sapere che pochissime persone si spostano. In attesa che tornino i clienti, per noi sono tornate le rate da pagare, sia quelle di mutui e leasing, sia quelle dei prestiti a garanzia dello stato sui quali non si è voluto intervenire". Così in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc auto e bus turistici. E, proprio per quest'ultima categoria, forse le cose sono andate un pochino meglio. "Almeno è stata accolta la nostra richiesta di potenziare il supporto al Tpl con 80 milioni più 15 di ristori per le rate dei leasing destinati solo a chi comprò bus nuovi nel 2018", dice Artusa. "Troppo poco - aggiunge -, specie se non verranno introdotti nuovi regolamenti che impediscano a queste risorse di finire nelle tasche di pochi, al posto di quella gran parte di aziende che ne ha bisogno per sopravvivere anziché arricchirsi". (segue) (com)