Covid: Sistema trasporti, Ncc ignorati da governo, settore in ginocchio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo già al lavoro, è necessario insistere sulla sospensione di mutui e leasing perché venga varata subito dopo l'elezione del presidente della Repubblica che speriamo sia veloce nel rispetto di cittadini e imprese alle prese con problemi ben più gravi dei giochetti di palazzo - afferma Artusa -. E se non dovesse bastare siamo pronti anche a tornare in strada e nelle piazze perché il settore è in ginocchio anche a causa della Pandemia da Covid-19. Il rischio di insolvenza è molto concreto come dimostrano non solo i nostri appelli, ma anche quelli del sistema bancario espressi attraverso ABI. Una emergenza che governo e parlamento non possono permettersi di ignorare. Chi impone restrizioni deve anche assumersi le responsabilità delle conseguenze sulle imprese, altrimenti è troppo facile e per fare questo non servono i migliori, basta uno qualsiasi". (com)