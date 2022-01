Stellantis: Fim Cisl, produzione motori -35 per cento in 5 anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se su Pratola Serra l’assegnazione dei motori euro 7 diesel B22 per tutti i veicoli commerciali del gruppo Stellantis è positiva perché consentirà dal 2024 un potenziale raddoppio dei volumi, tutti i veicoli di Sevel e quelli del futuro stabilimento polacco, bisognerà verificare quanti motori diesel verranno erosi dai nuovi motori elettrici e ad idrogeno che iniziano ora ad equipaggiare i veicoli commerciali di Stellantis. Rimane comunque il problema di prospettiva che si genererà a seguito dello stop delle produzioni di motori diesel dal 2040 imposto dall’Europa. La situazione più critica è certamente quella dello stabilimento di cento di Ferrara dove gran parte delle produzioni sono sul motore diesel V6, che motorizza molte vetture del mercato nord americano. Lo stabilimento di Cento ha assistito ad un crollo occupazionale maggiore negli ultimi 5 anni pari al – 36 per cento della forza occupazionale e del 17 per cento dei volumi. Nel corso del 2021 si è continuato ad utilizzare ammortizzatori sociali che hanno coinvolto il 35 per cento dei lavoratori, per circa 30 giorni. Nonostante gran parte delle produzioni sono destinate al mercato americano, dove gli obiettivi per elettrico sono meno stringenti (40 per cento nel 2030), si sono riscontrati alcuni blocchi nei progetti di sviluppo del V6 di quarta generazione che ci preoccupano fortemente. Ad oggi è in corso solo sviluppo di mantenimento dell’attuale motore V6, nelle varie versioni che potrebbe consentire la produzione fino al 2023, è necessario avere una risposta concreta su questo aspetto che rischia di creare una situazione drammatica allo stabilimento centese. (segue) (Com)