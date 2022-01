Stellantis: Fim Cisl, produzione motori -35 per cento in 5 anni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche stabilimenti piemontesi del Powertrain di Verrone e Mirafiori, dove operano 1.518 lavoratori, e dove si producono i cambi sono strettamente collegati al tema del cambio delle motorizzazioni, come anche una parte dei lavoratori degli Enti Centrali di Torino. E’ indispensabile comprendere quale strategia di garanzia e sviluppo da mettere in atto. Senza dimenticarci gli oltre 1.026 lavoratori che oggi lavorano alle fonderie Teksid di Carmagnola dove si producono Teste cilindri e basamenti per motori diesel e benzina. Per noi è fondamentale che si apra nei prossimi giorni con i vertici di Stellantis Europa e con il ministero dello Sviluppo economico un tavolo di discussione su come governare questo processo che vedrà una erosione nei volumi sui motori endotermici e definire quali sono gli interventi di "reindustrializzazione" sia sul fronte della componentistica elettrica, che ruoterà intorno alle nuove motorizzazioni, ma anche al tema dei semiconduttori quale strategie il gruppo vuole attuare per spostare la catena delle forniture nel nostro Paese. (segue) (Com)