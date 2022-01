Regno Unito: "The Times", Johnson riunisce i suoi fedelissimi in vista del voto di sfiducia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, ha ribadito il suo "pieno sostegno" al premier Boris Johnson, al centro dello scandalo legato alle feste private tenute aa maggio 2020 a Downing Street. Truss ha spiegato che Johnson "sta facendo un lavoro eccellente" dato che "il Regno Unito è stato uno dei primi paesi a lanciare il vaccino anti Covid". Truss ha poi sottolineato il successo del programma di richiamo vaccinale messo in atto dopo la notizia della diffusione della variante Omicron. "Ora siamo in grado di aprire di nuovo la nostra economia, che è una di quelle in più rapida crescita nel G7", ha continuato Truss. "Voglio che il primo ministro continui il più a lungo possibile nel suo lavoro. Sta facendo un lavoro fantastico. Non ci saranno nuove elezioni per la leadership" dei conservatori, ha aggiunto. (segue) (Rel)