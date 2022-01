Regno Unito: "The Times", Johnson riunisce i suoi fedelissimi in vista del voto di sfiducia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari conservatori britannici ribelli, che minaccerebbero la sfiducia al primo ministro Boris Johnson, considerano di diffondere le presunte minacce del premier, registrate segretamente. Come riportato in precedenza dall'emittente radiotelevisiva "Bbc", i cosiddetti "complottisti della torta di maiale", ossia chi sarebbe disposto a tradire Johnson dopo le accuse sulle feste a Downing Street durante le restrizioni Covid, si sono incontrati il 20 gennaio. In quelle stesse ore, il deputato William Wragg ha rivelato che c'erano state pressioni da parte del premier su molti colleghi e ha esortato a denunciare. Sembra inoltre, che un membro del gruppo abbia registrato una conversazione avuta con il sottosegretario al Tesoro, Mark Spencer, in cui egli afferma di aver comunicato al Partito di voler lasciare. "Mi sono arrivati dritti davanti alla faccia. Mi hanno detto che se pensate di ottenere un solo penny, dimenticatevelo. Se pensate che un ministro verrà nella vostra zona, dimenticatevelo. Sei finito" ha riportato Spencer nelle registrazioni. (Rel)