Decreto Sostegni: Amitrano-Invidia (M5s), disappunto per mancata proroga indennità quarantena

- "Bene il nuovo decreto del governo volto ad aiutare le attività in crisi per il Covid e intervenire sul caro-bollette. Tuttavia, non possiamo non manifestare il nostro disappunto per la mancata proroga dell’indennità di quarantena, chiesta a gran voce anche da sindacati e associazioni datoriali. L’anno scorso questo intervento, varato durante il Conte II, ha tutelato oltre mezzo milione di lavoratori". Lo affermano in una nota i deputati del M5s in commissione Lavoro Alessandro Amitrano e Niccolò Invidia (capogruppo). "Se il problema sono le risorse allora si proceda immediatamente a un nuovo scostamento di Bilancio. Nel frattempo, come Movimento cinque stelle, abbiamo presentato un emendamento al decreto Milleproroghe proprio per chiedere un prolungamento dell’indennità di quarantena fino al termine dello stato di emergenza, fissato per il 31 marzo prossimo. Ci aspettiamo che l’esecutivo dia parere favorevole e che le altre forze politiche lo appoggino", concludono. (Com)