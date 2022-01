Roma: precipita da tetto capannone a Pomezia, morto operaio 64enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo tragico incidente sul lavoro: un operaio di 64 anni è morto ieri a Pomezia, vicino Roma, dopo essere precipitato dal tetto di una cella frigorifera in un capannone industriale. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sul tetto della struttura per sistemare dei cavi elettrici ed è precipitato a terra dall'altezza di circa 5 metri, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dell'Asl Roma 6. Indagini in corso.(Rer)