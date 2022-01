Milano: spaccio di droga, polizia di Stato arresta cinque persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Stato a Milano, nel corso dell'intensificazione dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato cinque persone e sequestrato 3 etti di cocaina, 1 di hashish e 11mila euro in contanti. Gli agenti della sesta sezione della squadra mobile martedì sera hanno arrestato un cittadino macedone di 31 anni, irregolare sul territorio nazione e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Transitando lungo via Novara gli agenti hanno notato l'uomo che, a bordo della propria auto, prima si è recato in un bar e poi in uno stabile di Piazza Amati per riprendere poi la guida. Fermato per un controllo, dopo che lo stesso ha fornito indicazioni non attendibili agli stessi, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione: aveva un involucro di cocaina d 1 grammo nel calzino e, nel portafoglio, quasi 3 mila euro in contanti. All'interno dell'abitazione che il 31enne tentava invano di nascondere agli agenti, sono stati rinvenuti 50 grammi di cocaina nascosti nell'armadio e un bilancino di precisione per pesare la sostanza. (segue) (Com)