Milano: spaccio di droga, polizia di Stato arresta cinque persone (2)

- Sempre martedì 18 i poliziotti della Squadra Mobile, in servizio a Trezzano sul Naviglio, hanno arrestato un 48enne italiano pregiudicato: lo avevano notato all'esterno di un bar della zona in evidente attesa di qualcuno. Dopo alcuni minuti, è giunta un'autovettura e l'uomo è salito a bordo. All'interno dell'auto, il 48enne ha ceduto al conducente 3 dosi di cocaina per circa 2 grammi dietro corrispettivo di denaro e, a scambio avvenuto, i due sono stati fermati. Negli slip l’uomo aveva nascosto un involucro con 21 grammi di cocaina e, nel portafoglio, una dose di cocaina pronta per essere venduta e un pezzo di hashish di un paio di grammi, oltre a 270 euro in contanti. Il 48enne è stato arrestato e giudicato per direttissima mentre l'acquirente segnalato alla Prefettura. Nel tardo pomeriggio di giovedì 20, invece, è stato predisposto un servizio in zona Isola. Transitando per via Farini l'attenzione degli agenti si è concentrata su un cittadino albanese che, a bordo della propria autovettura, dopo avere prelevato al bancomat, si è diretto in via Valtellina dove si è incontrato con un cittadino tunisino che lo attendeva davanti al portone di casa. I due sono entrati nel palazzo e poco dopo sono usciti. Il cittadino albanese è risalito sulla propria auto mentre l’altro su uno scooter. Ipotizzando una cessione di sostanza stupefacente, i poliziotti hanno fermato il presunto acquirente che aveva due dosi di cocaina per circa un grammo appena acquistate dal cittadino tunisino. Quest'ultimo è stato fermato poco distante e, controllato, è stato trovato nella disponibilità di 1.100 euro in contanti nel portafoglio e 8 dosi di cocaina pronte per essere cedute, 4 grammi, occultate sotto la cintura dei pantaloni. La perquisizione è stata estesa all'abitazione ove, all'interno dell'armadietto del bagno, sono stati rinvenuti ulteriori 82 grammi di cocaina, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il cittadino tunisino, già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia per precedenti reati legati allo spaccio e alla misura dell'Avviso Orale, è stato tratto in arresto e giudicato per direttissima. (segue) (Com)