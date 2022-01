Milano: spaccio di droga, polizia di Stato arresta cinque persone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì sera, inoltre, in zona Quarto Oggiaro, è stato arrestato un 46enne cittadino italiano classe, pregiudicato per reati specifici. I numerosi servizi sul territorio hanno portato ad individuarlo quale potenziale pusher della zona. In via Satta, dove abita, alle ore 21.30 circa, è giunto un uomo che, con fare guardingo, è entrato all'interno dello stabile rimanendo in attesa nell'androne. Dopo alcuni istanti è sceso il46enne è sceso e ha venduto una dose di cocaina all'uomo. La perquisizione estesa al domicilio ha consentito ai poliziotti di rinvenire e sottoporre a sequestro due sacchetti contenenti 130 grammi di cocaina e un panetto di circa un etto di hashish, un foglio con nomi e cifre e un bilancino di precisione ancora sporco di cocaina, il tutto occultato in una scatola nel comodino. Sopra il mobile della televisione, all'interno di un ovetto in plastica, 10 dosi di cocaina già pronte per essere vendute per un peso complessivo di circa 3 grammi identiche a quelle poco prima cedute all'acquirente. Infine, all'interno dell'armadio, circa 7 mila euro in contanti provento dell'attività illecita. Ieri sera, infine, nell'ambito di un mirato servizio in zona Darsena è stato sottoposto a controllo un cittadino marocchino di 31 anni risultato destinatario di una misura restrittiva per il reato di rapina, per cui deve scontare la pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione. Lo straniero, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, è stato condotto in carcere. All'atto del controllo è stato trovato in possesso altresì di un telefono cellulare ed una carta bancomat di provenienza illecita e per tale ragione è stato deferito anche per il reato di ricettazione. (Com)