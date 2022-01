Libano: nessun annuncio elettorale dopo vertice del partito ex premier Hariri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito al vertice di ieri del partito libanese Al Mustaqbal, guidato dall’ex premier libanese Saad Hariri, non è stato fatto alcun annuncio in merito alle elezioni legislative previste per il prossimo maggio. Lo ha reso noto un comunicato stampa del partito. "Saad Hariri ha presieduto una riunione del blocco parlamentare a Beit al Wasat, durante la quale si è concentrato sulla questione delle imminenti elezioni parlamentari e sulla situazione in Libano", ha dichiarato l’ufficio stampa di Hariri su Twitter. L’ex primo ministro del Libano è rientrato a Beirut due giorni fa dopo aver trascorso un periodo lontano dalla politica negli Emirati Arabi Uniti. Dopo aver rassegnato le dimissioni il 15 luglio 2021, Hariri si è trasferito negli Emirati per dedicarsi agli affari.(Lib)