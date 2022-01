Roma: aggrediscono giovane e guardia giurata che spara in aria, due denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paura ieri sera alla fermata della metro Rebibbia a Roma. Un gruppo di ragazzi di circa 20 anni, tutti in stato di evidente alterazione alcolica, hanno scavalcato i tornelli e, dopo aver infastidito alcune persone, hanno aggredito senza motivo un giovane che aspettava l'arrivo della metro. Una guardia giurata, intervenuta per difendere il ragazzo, ha esploso due colpi di pistola verso il soffitto a scopo intimidatorio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Roma Montesacro che hanno bloccato due ragazzi del gruppo. In particolare, due giovani di 18 e 21 anni sono stati denunciati. La fermata della metropolitana Rebibbia è rimasta chiusa dalle 23 all'1.30.(Rer)