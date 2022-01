Giustizia: pg Milano, preferibile norma meno restrittiva su presunzione di innocenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fermo restando che le modalità di diffusione della notizia devono evitare di indicare la persona indagata o imputata come colpevole in via definitiva, sarebbe preferibile una normativa meno restrittiva nelle fasi non coperte da segreto istruttorio o almeno per le fasi che si svolgono in udienze aperte al pubblico, anche per garantire la necessaria trasparenza delle decisioni assunte dopo la chiusura delle indagini”. È quanto sottolineato dal procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, in merito al “recentissimo intervento normativo sulla cosiddetta presunzione di innocenza”, oggi in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. “La speranza – ha aggiunto - è che l’abbreviazione dei tempi del processo possa restituire centralità alla fase del giudizio e così recuperare almeno in parte l’interesse mediatico oggi quasi esclusivamente sbilanciato verso le indagini preliminari, cioè proprio per quella fase generalmente coperta dal segreto istruttorio”.(Rem)