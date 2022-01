Ecuador: da Banca europea investimenti prestito per ammodernamento infrastrutture idriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha concesso alla Banca di sviluppo dell'Ecuador (Bde) un prestito di 100 milioni di dollari - circa 88,1 milioni di euro - per modernizzare le infrastrutture di approvvigionamento e trattamento idrico del Paese. L'ammodernamento dei sistemi di approvvigionamento idrico e fognario nella regione, si legge in un comunicato della Bid, porterà a notevoli risparmi energetici, riducendo le perdite d'acqua nelle reti e un miglioramento delle operazioni di trattamento delle acque reflue. Ciò si traduce anche in un investimento a lungo termine nella resilienza del paese a pandemie come il Covid-19, in quanto fornisce un accesso costante all'acqua potabile pulita. (Brb)