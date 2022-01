Haiti: i governi di 19 Paesi si impegnano a rafforzare sostegno a settore sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di 19 paesi hanno concordato di rafforzare il loro sostegno al settore della sicurezza di Haiti, inclusa la Polizia nazionale, per fare fronte all’aumento dell’insicurezza del Paese. E’ quanto emerso dalla ministeriale dei ministri degli Esteri di 19 paesi ospitata ieri dal Canada, a cui hanno partecipato anche rappresentati delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali. I colloqui, di legge in un comunicato del governo canadese, si sono concentrati sulla situazione attuale ad Haiti e sull'importanza di rafforzare il sostegno internazionale e il coordinamento dell'assistenza internazionale al fine di garantire sforzi efficaci e strutturati a lungo termine. Le questioni affrontate hanno incluso il rafforzamento della sicurezza pubblica, la promozione di un dialogo politico aperto e inclusivo, le sfide della governance e le esigenze umanitarie e di ricostruzione. Per affrontare l’insicurezza, prosegue il comunicato, i partner hanno convenuto di rafforzare il loro sostegno attuale e futuro al settore della sicurezza, compresa la polizia nazionale haitiana. I partecipanti hanno inoltre convenuto sulla necessità di raddoppiare gli sforzi in materia di assistenza umanitaria e sviluppo sostenibile, compresa la lotta contro Covid-19. Secondo il Centro d'analisi e ricerca dei diritti umani (Cardh), organizzazione haitiana con statuto approvato dalle Nazioni Unite, il Paese caraibico è divenuto nel 2021 quello con il maggior numero di persone sequestrate per numero di abitanti. La pratica del sequestro indiscriminato, senza cioè che l'obiettivo fosse individuato in anticipo, sono divenuti una pratica sempre più diffusa ad Haiti, soprattutto dopo l'omicidio del presidente Jovenel Moise, a inizio luglio, causa di una profonda instabilità nel Paese. La crisi ha scatenato un flusso record di migranti haitiani in Messico e Stati Uniti. (Com)