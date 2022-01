Germania: Friedrich Merz eletto nuovo presidente della Cdu con quasi il 95 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 34mo congresso dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), tenuto oggi in modalità virtuale ha eletto Friedrich Merz presidente del partito con il 94,62 per cento dei voti dei 1.001 delegati. Esponente della destra della Cdu, Merz era stato già nominato presidente del partito dalla consultazione non vincolante dei circa 400 mila iscritti, tenuta il 17 dicembre 2021, con il 62,1 per cento dei voti. Allora, gli sfidanti Roettgen e Braun si erano fermati al 25,8 e al 12,1 per cento. Considerato un indipendente, Roettgen è stato ministro dell'Ambiente tedesco dal 2009 al 2012 e presidente della commissione Affari esteri del Bundestag dal 2014 al 2021. Il centrista Braun ha, invece, ricoperto l'incarico di capo di gabinetto della Cancelleria federale dal 2018 al 2021. Alla guida della Cdu, Merz succede ad Armin Laschet, presidente del partito dal gennaio del 2021. Candidato cancelliere del proprio partito e dell'Unione cristiano-sociale (Csu) alle elezioni del Bundestag del 26 settembre scorso, Laschet si è dimesso dall'incarico a seguito della sconfitta subita dai popolari al voto. Cdu e Csu hanno ottenuto il minimo storico del 24,1 per cento, venendo superate dal Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al 25,7 per cento. Merz si era candidato a presidente della Cdu già nel 2018 e nel 2021, nella prima occasione contro Annegret Kramp-Karrenbauer e Jens Spahn e nella seconda contro Laschet e Roettgen. Nel 2018, la corsa venne vinta da Kramp-Karrenbauer, nel 2021 da Laschet.(Geb)