Germania: capo Stato maggiore Marina, abbiamo bisogno della Russia contro la Cina

- Il presidente russo, Vladimir Putin, vuole “molto rispetto” e “probabilmente lo merita”, dal momento che la Russia è “necessaria contro la Cina”. È quanto affermato dal capo di Stato maggiore della Marina tedesca, il viceammiraglio Achim Schoenbach, durante l'intervento che ha tenuto all'Istituto “Manohar Parrikar” per gli studi e le analisi sulla difesa di Nuova Delhi. Schoenbach ha aggiunto che Germania e India hanno “bisogno della Russia, un grande Paese” al proprio fianco come “partner bilaterale, dandole una chance, sebbene non sia una democrazia”. Per il capo di Stato maggiore della Marina tedesca, tale posizione “è semplice e tiene la Russia lontana dalla Cina”, perché Pechino “necessita delle risorse” di Mosca. Putin vuole “molto rispetto e, Dio mio, darglielo ha un costo basso, forse nessuno”. (Geb)