Quirinale: Salvini, centrodestra maggioranza dentro e fuori Parlamento, no veti a nostre proposte

23 luglio 2021

- Sul Quirinale "stiamo lavorando per una soluzione positiva, rapida ed efficace". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento con il seminario di formazione politica e culturale "Forum del Pensiero Identitario Europeo" in corso a Padova. "Per la prima volta dopo 30 anni qualcuno a sinistra è forse preoccupato", i numeri "dicono che il centrodestra in questo momento è maggioranza fuori dal Parlamento e dentro il Parlamento, ha l'onere di fare proposte senza veti, ragionando per il bene del Paese", ha aggiunto. "Sto sentendo tutti sto incontrando tutti", ha chiarito Salvini. E' previsto per il pomeriggio di oggi un vertice di centrodestra sulla partita del Quirinale. (Rin)