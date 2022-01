Germania: capo di Stato maggiore Marina, Ucraina non può aderire alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non può aderire alla Nato perché non soddisfa i requisiti per entrare a far parte dell'Alleanza atlantica, dato che il Donbass è “occupato dall'esercito russo o dalle cosiddette milizie” separatiste. È quanto affermato dal capo di Stato maggiore della Marina tedesca, il viceammiraglio Achim Schoenbach, durante l'intervento che ha tenuto all'Istituto “Manohar Parrikar” per gli studi e le analisi sulla difesa di Nuova Delhi. Schoenbach ha aggiunto che la Georgia soddisfa le condizioni per entrare nella Nato, ma “non è intelligente” avere il Paese nell'Alleanza atlantica. (Geb)