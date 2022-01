Oman: Covid, autorità introducono nuove misure per frenare i contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Oman ha introdotto nuove misure restrittive per frenare la diffusione del Covid-19. Lo rende noto l’agenzia di stampa omanita “Ona”, secondo la quale le nuove misure saranno in vigore a partire da domani per un periodo di due settimane. Le autorità hanno infatti deciso di limitare la capacità dei luoghi di lavoro e delle moschee al 50 per cento, e di sospendere tutte le conferenze, le mostre e le preghiere del venerdì. Le autorità hanno inoltre invitato a seguire tutte le disposizioni, compreso l’uso delle mascherine e il distanziamento sociale. Le scuole del Paese hanno iniziato all’inizio del mese di gennaio a svolgere le lezioni da remoto per frenare la diffusione della variante di Covid-19 Omicron.(Res)