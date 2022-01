Covid: Salvini, mia figlia negativa al tampone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Mi ha chiamato mia figlia di nove anni per dirmi 'papà ho fatto il tampone e sono negativa'". Lo ha reso noto il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento con il seminario di formazione politica e culturale "Forum del Pensiero Identitario Europeo" in corso a Padova.(Rin)