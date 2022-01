Germania: Friedrich Merz eletto nuovo presidente della Cdu con quasi il 95 per cento dei voti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso di candidatura alla presidenza del partito, Merz ha invitato la Cdu all'unità e ad un "forte risveglio" dall'opposizione. La conferenza del partito ha inviato un "potente segnale di partenza e rinnovamento della Cdu", ha dichiarato Merz a Berlino prima della sua elezione. "Non abbiamo perso la fiducia in noi stessi", ha aggiunto Merz definendo sottolineando come il Paese abbia diritto ad un sindacato "che continui a servire il Paese, dia risposte alle domande pressanti del nostro tempo". Sul ruolo della Cdu come forza di opposizione, ha chiarito: "Quanto durerà davvero la strada non dipende solo da noi, ma anche da noi. Se litighiamo, se divergiamo in tutte le direzioni, se diamo un quadro poco chiaro, se non siamo aggiornati sulle questioni, allora potrebbe volerci molto tempo. E anche allora non è detto che ci si riuscirà affatto". "Ora - ha sottolineato - la Cdu deve prendere rapidamente piede". (Geb)