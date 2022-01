Nucleare: Salvini, Italia unica in G20 a dipendere da umori e prezzi altrui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Sono 442 i reattori nucleari nel mondo, 106 quelli in Europa". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento con il seminario di formazione politica e culturale "Forum del Pensiero Identitario Europeo" in corso a Padova. Contro i no al nucleare sicuro Salvini ha osservato che "tutti i Paesi sviluppati del G20 hanno almeno una parte dell'energia prodotta tramite il nucleare". Mentre l'Italia, la sola, è "sempre più dipendente da umori e prezzi degli altri", ha puntualizzato. (Rin)