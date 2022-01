Giustizia: Ordine avvocati Milano, non si sacrifichi giusto processo per scorciatoie periodo emergenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se l’anno scorso parlavamo dell’emergenza pandemica, oggi dobbiamo ragionare del suo superamento, poiché non è ammissibile uno stato d’eccezione che duri anni: se è così durevole, allora sarà uno stato di nuova normalità”. Lo ha detto il presidente dell’ordine degli avvocati di Milano, Vinicio Nardo, oggi in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. “Il momento è delicato, il timore è che si allentino alcuni freni inibitori mentre sono al lavoro le commissioni delegate a tradurre in norme i contenuti delle deleghe di riforma civile e penale. Occorrerà sapienza ed equilibrio – ha concluso - per non sacrificare il giusto processo sull’altare della velocità e imboccando le scorciatoie del periodo emergenziale”.(Rem)