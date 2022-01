Energia: Ev su bollette, decreto vergogna, salvano interessi gas e stangano rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto caro-bollette "è semplicemente una vergogna ed evidenzia un'assenza di strategia energetica da parte del governo. Tagliano le rinnovabili, che riducono il costo dell'elettricità, e non tagliano però gli extra-profitti dell'industria petrolifera che ha guadagnato 4 miliardi di euro dall'aumento del prezzo del gas. Abbiamo messo la politica energetica italiana nelle mani di un ministro che sta tutelando gli interessi dell'industria petrolifera italiana". Lo affermano in una nota i co-portavoce di Europa verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi. "Cingolani è riuscito nell'impresa stupefacente di tagliare le rinnovabili, che sono le uniche che possono abbassare il prezzo dell'energia elettrica. Il Pun ha superato i 200 euro MWh mentre l'energia prodotta da solare si attesa sui 40 euro Mwh. Se fosse raggiunto il target previsto dal Green deal europeo del 2030, ovvero il 72 per cento di rinnovabili, il costo delle bollette elettriche scenderebbe da 75 miliardi di euro a 45 con un risparmio annuo di 30 miliardi di euro. Questo governo taglia i sussidi alle fonti fossili dello 0,58 per cento, che sono stimati intorno a 19 miliardi di euro dallo stesso ministero, e allo stesso tempo non sblocca gli impianti di energie rinnovabili come eolico, fotovoltaico e idroelettrico, che in soli 2 anni potrebbero portare in Italia a una potenza elettrica di 28 Gw, pari a oltre 16 reattori nucleari", osservano. (segue) (Com)