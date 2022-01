Energia: Ev su bollette, decreto vergogna, salvano interessi gas e stangano rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo in questo modo sta esponendo l'Italia a un aumento del debito che, solo nel 2021, per il caro-bollette ha speso 9 miliardi e mezzo di euro, già 5,5 miliardi nel primo trimestre del 2022. Con una crisi del gas, che gli esperti ritengono ormai strutturale e che potrebbe prolungarsi fino al 2023, l'Italia rischia di spendere una cifra che supera i 30 miliardi di euro perché non è in grado e non vuole costruire una strategia energetica che punti immediatamente alle rinnovabili per rendere l'Italia autosufficiente dal punto di vista energetico. Ma si sa - concludono Bonelli ed Evi - il sole e il vento sono gratis e non permetterebbero di guadagnare né alla Russia di Putin, né all'Eni". (Com)