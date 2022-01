Francia: parlamentare europeo Collard lascerà il Rassemblement National per sostenere Zemmour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare europeo francese, Gilbert Collard, ha annunciato che lascerà il Rassemblement National della candidata alle presidenziali francesi di aprile, Marine Le Pen, per sostenere il candidato di estrema destra Eric Zemmour. "Non ho nulla contro il Rassemblement National o contro Marine Le Pen, nessuna recriminazione, nessuna vendetta", ha detto questa mattina Collard all'emittente radiofonica "France Bleu". "Mi unisco a lui (Zemmour) per le idee, il dibattito e il gusto della libertà e rimango un uomo libero", ha aggiunto. Collard si andrà quindi a riunire ai suoi ex compagni di partito, l'eurodeputato Jerome Riviere e Damien Rieu, co-fondatore di Generation identitaire ed ex collaboratore parlamentare dello stesso di Collard. Questi ultimi si sono infatti uniti all'ex editorialista in corsa per l'Eliseo. "Penso che verrà il giorno in cui Marine Le Pen farà come me e si unirà a Eric Zemmour", ha affermato ancora il parlamentare europeo. Collard ritiene che Zemmour abbia "il merito di sollevare il coperchio del politically correct" dal momento che "ha infranto il muro del silenzio mafioso". "Penso che stiamo giocando per la nostra ultima libertà e lui ha la forza e la virtù per combattere questa battaglia", ha chiarito. (Frp)