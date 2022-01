Tunisia: segretario generale Onu Guterres, necessario ripristino quadro istituzionale democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha dichiarato di seguire “con preoccupazione” l’evolversi della situazione in Tunisia e di sperare in un ripristino del quadro istituzionale democratico nel Paese. Lo ha dichiarato Guterres durante una conferenza stampa. "La rivoluzione democratica tunisina ha ispirato la speranza in tutto il mondo e vogliamo certamente che sia preservata in tutti i suoi valori democratici", ha proseguito il segretario generale dell’Onu, sottolineando la necessità di un pieno ripristino del quadro istituzionale democratico “per tutti i tunisini”.(Res)