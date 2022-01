Ita: "Il Foglio", Lufthansa acquisirà il 40 per cento delle azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera tedesca, Lufthansa, entrerà con il 40 per cento in Ita Airways. Lo scrive oggi il quotidiano "Il Foglio" citando fonti riservate. L’intesa, secondo le informazioni raccolte dal quotidiano, potrebbe essere annunciata la prossima settimana e sarà soggetta all'approvazione dell'Unione europea. Le due parti sarebbero vicine ad un accordo finale su questioni chiave, tra cui il consolidamento finanziario e la trasformazione dell'aeroporto di Fiumicino di Roma in un hub per i voli per l'Africa e per parte delle rotte verso gli Stati Uniti. "La compagnia tedesca è rimasta per anni in stand by, ma nei giorni scorsi si è arrivati a una stretta sugli aspetti chiave, come la dotazione finanziaria, il risanamento dei conti, il ruolo dell’aeroporto di Fiumicino che diventerebbe l’hub per i voli diretti in Africa e parte delle rotte verso l’America, l’integrazione degli acquisti come accade già per altre compagnie finite nella 'confederazione aerea tedesca'", scrive "Il Foglio". Il presidente di Ita, Alfredo Altavilla, ha dichiarato il 12 gennaio che la sua azienda mira a fare un cambio di passo per assicurare una partnership azionaria entro la metà di quest'anno, aggiungendo che la compagnia è, al riguardo, in trattative con società europee e internazionali. (Res)