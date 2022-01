Kosovo: Covid, 771 nuovi casi e nessun decesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Kosovo nelle ultime 24 ore sono stati osservati 771 nuovi casi di coronavirus, che portano i contagi attivi a 4.489. Il quotidiano “Koha Ditore” ha riferito che non ci sono stati nuovi decessi. Con l’aumento dei casi di Covid-19, sta crescendo l’interesse dei cittadini per il richiamo vaccinale. Il quotidiano ha reso noto anche che il ministro della Sanità, Rifat Latifi, ha dichiarato che ci saranno nuove restrizioni qualora il computo dei contagi dovesse continuare a salire. (Alt)