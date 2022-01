Albania: Parlamento apre prima seduta dell'anno con un minuto di silenzio in ricordo di Sassoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento albanese ha aperto la prima seduta del 2022 con un minuto di silenzio in ricordo della morte del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. All'ordine del giorno oggi solo l'approvazione del verbale dell'ultima seduta che si è tenuta il 20 dicembre dello scorso anno, oltre al discorso di saluto del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, oggi ini visita a Tirana. "Sassoli è stato un politico italiano ed europeo, un presidente europeo e difensore dell'integrazione dell'Albania nell'Ue. Il 3 febbraio 2020 il presidente del Parlamento europeo è venuto a Tirana e ha espresso apertamente il sostegno dell'Albania al viaggio dell'Ue. Inoltre a soddisfare le raccomandazioni, l'Albania può essere un esempio per per gli altri, quindi abbiamo bisogno dell'Albania, ha detto allora il presidente Sassoli. Abbiamo perso un grande amico", ha detto la presidente dell'Assemblea nazionale albanese, Lindita Nikolla, nel suo discorso in onore di Sassoli. Inoltre, una delle questioni più controverse che il Parlamento sarà chiamato a discutere è quella delle modifiche costituzionali per prorogare il mandato degli organi di controllo fino alla fine del 2024. (Alt)